Meeskond pelgab, et omanik tahab Paljassaares seisvast arestitud laevast lahti saada

Venemaa Raudteele kuuluva raudteepraami Peterburg meeskond on oma laeval teist päeva elektrita, sest omanik on erinevatele firmadele võlgu ning laev arestitud, vahendas ERR .

Meremehed pole kuude kaupa palka saanud, kuid nende põhimure on see, et omanik võib-olla ei olegi enam laevast huvitatud ning üritab seda maha müüa. Nii eelmises peatuspaigas Riias kui ka Tallinnas on välismaalased käinud laeva vaatamas.