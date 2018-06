Koduõpe aitas kuldmedalini

Anna Maria Altmäe alustas kooliteed esmalt koduõppel ja seejärel individuaalõppes. «Kaks päeva nädalas käisin koolis ja kolm õppisin ise kodus,» kirjeldas ta Hiiu Lehele koolinädalat. Altmäe sõnul oli koduõpe tema perekonna otsus selleks, et nad rohkem koos olla saaksid. «Kuna minu vanemad töötavad kodus, oli meil ka see võimalus.»

Altmäe leiab, et koduõpe andis talle väga hea iseseisva õppimise kogemuse ja kohusetunde ning aitas ka gümnaasiumis hästi hakkama saada. «Gümnaasiumis õppimine pole vaid tunnis õpetaja kuulamine, palju peab ka iseseisvalt pingutama ja õppima.»

Koduõppelt Hiiumaa gümnaasiumi õppima asudes tajus ta siiski gümnaasiumi ja põhikooli raskusastmete vahet, uued klassikaaslased aga võtsid ta väga hästi vastu. «Ma ei ütleks, et on mingit vahet, kas tulen gümnaasiumi tavakoolist või individuaalõppelt,» ütles ta ning soovitab kõigil peredel, kel see võimalik, laste koduõpet proovida.