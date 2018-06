Kaljuranna tulek tõstis sotside reitingut

Erakondade reitinguedetabelit juhib jätkuvalt ja kindlalt Reformierakond, kes juuni seisuga pälviks kolmandiku kõigi valijate häältest, teisel kohal on Keskerakond ümardatult 23 toetusprotsendiga. Ehk mõlemad liidrid jätkavad samal positsioonil, kus nad selle aasta kuue kuu jooksul järjekindlalt on olnud: Reformierakond vahemikus 30–34 protsenti ja Keskerakond vahemikus 21–24 protsenti. Kui valimised toimuksid homme, siis uuringu tulemuste järgi oleks kolmas Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), kelle reiting esimesel poolaastal on olnud 17–19 protsenti. Üheksa kuud enne riigikogu valimisi on neljandal kohal sotsiaaldemokraadid, kes teist kuud järjest reitingut parandasid.