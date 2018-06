Eesti paraolümpialiikumist kimbutab rahanappus

«Tänu sellele, et meil rahastus pole tõusnud, ei ole meil võimalik tegeleda arendustegevustega, uusi alasid võtta juurde, et inimesed saaksid valida, mida neile meeldib,» ütles Eesti Paralümpiakomitee president Monika Haukanõmm. Tema sõnul on oluline, et riik hakkaks parasporti vaatlema kui sporti, mitte hoolekandelist tegevust.