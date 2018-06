Karmen Joller «Terevisioonis»: patsiendi vastutus on arsti kahtlasest tegevusest teavitada

-Kuidas ma selle kohta ütlen, kui räägime kristallidega ravijatest, homöopaatilistest terakestest – ei tahaks neid ravimiteks nimetada, seda nad ju ei ole?

Nimetatakse ka täiendmeditsiiniks. Termineid on erinevaid, aga see termin ei olegi tähtis. Tähtis on see, mida see inimesele pakub.

-Sõna meditsiin äratab justkui usaldust, peaksin sealt abi saama.

Arstid on olemas olnud maailma alguaegadest peale, nii kaua, kui on olemas olnud ka inimesed. Meditsiini olemus ja tähendus on aja jooksul muutunud. Kui keskajal tegelesid arstid patsiendi kõrval filosoofiliste aruteludega, siis hoopis habemeajajad olid need, kes paiseid avasid ja inimesi reaalselt aitasid.

Sama on ka homöopaatiaga. See on üks 19. sajandi meditsiiniharu. Ta oli omas ajas populaarne, seal olid ka mesmerismid ja igasugused muud huvitavad alad, mis tänaseks on ajaloo hõlma läinud suuremas osas. Tänapäevane meditsiin on teistel alustel.

-Alternatiivmeditsiini diskussioonid aeg-ajalt ikka puhkevad. Viimati oli selles «süüdi» üks perearst, kes oma patsiendile neid terakesi soovitas. Tal on olemas ka Tartu Ülikooli meditsiini haridus ehk inimese jaoks tekib siin vastuolu.

Absoluutselt! Me maksumaksjatena maksame ikkagi teaduspõhise meditsiini eest. See on teenus, mida riik tellib arstidelt. Perearstikabinetis peaks patsient saama ka perearsti abi. Kui arst tahab midagi muud praktiseerida, võib ta selleks avada eraldi kabineti ja selle eest peaks patsient eraldi maksma.

Homöopaatia puhul pole ükski teadusuuring näidanud, et hoöopaatilised ravimid oleksid tugevamad kui platseebo.

Samas on olemas inimesed, kes ei taha tänapäevast teaduspõhist meditsiini. Alternatiivmeditsiin põhineb sageli pigem usul kui teadmistel. Homöopaatia puhul pole ükski teadusuuring näidanud, et hoöopaatilised ravimid oleksid tugevamad kui platseebo. Ei saa öelda, et nad ei toimi, sest ka platseebol on teinekord väga tugev efekt.

Ravimi üks tunnus on aa see et ta toimib paremini kui platseebo. Tal võivad olla ka kõrvaltoimed nagu kõikidel ainetel, mida tarbime. Inimene peaks ikkagi perearstikabinetis saama perearsti abi ja see peaks olema kvaliteetne.

-Kes on selles suhtes siis vastutavam pool on?

Mõlemad pooled vastutavad, aga kindlasti vastutab arst rohkem. Arsti kohus on ka teavitada inimest, et see ravim, mida ma nüüd pakun, ei ole tõenduspõhine vaid on homöopaatiline. Patsiendil ei ole jõudu ega teadmisi, et vastutada. Ka mina, kui ma haige olen, lähen kolleegi juurde, sest mul ei ole kõigest teadmisi.

Patsiendipoolne vastutus või kohustus on see, et kui ta märkab, et midagi on kahtlane, peaks sellest rääkima. Hästi paljud patsiendid on öelnud, et nad ei taha minna kaebust kirjutama. Tegelikult peaks seda tegema, et tekkiks ametlik uurimine. Et ei oleks kuulujutu tase nagu praegu on ka Telliskivi põhjal, ametlik uurimine pole veel midagi näidanud.