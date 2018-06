Sotsid taotlevad tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamist

«Tänaseks on saanud selgeks, et tselluloositehast Tartu lähistele niikuinii ei tule, kuna kohalik kogukond on sellele plaanile vastu. Sellises olukorras ei ole mingit mõtet ka eriplaneeringuga edasi minna,» ütles sotsiaaldemokraatide aseesimees Heljo Pikhof.

Ta lisas, et sotsiaaldemokraatide juhatus on ühte meelt, et valitsusel tuleb neile tõsiasjadele otsa vaadata ja eriplaneeringust loobuda. Juhatus andis ministritele suunise taotleda eriplaneeringu lõpetamist ning vastav seisukoht on koalitsioonipartneritele edastatud.

Pikhofi sõnul on tselluloositehase ümber toimuv olnud ere näide kodanikuaktiivsusest ja ühtlasi õppetund poliitikutele, kui oluline on taoliste suurprojektide puhul arvestada kogukonna arvamusega.

«Tahan tunnustada tartlasi, kes juhtisid protsessi algusest peale tähelepanu keskkonnariskidele ning võitlesid oma kodulinna ja Emajõe puhtuse eest. Demokraatlikus ühiskonnas ei ole võimalik langetada kohalikest elanikest üle sõites otsuseid, mis mõjutavad otseselt looduskeskkonda ja võivad ohustada inimeste elukvaliteeti. Nii mastaapseid projekte on võimalik ellu viia ainult siis, kui need sünnivad arendajate ja kohaliku omavalitsuse koostöös,» lisas Pikhof.

Peaminister Jüri Ratase sõnul annab valitsus neljapäevasel kabinetiistungil signaali, kuidas minna edasi Lõuna-Eestisse kavandatava tselluloositehase eriplaneeringuga. Neljapäeval plaanib valitsus ära kuulata riigihalduse ministri Janek Mäggi ülevaate erinevatest võimalustest, mida teha tselluloositehase eriplaneeringuga, ütles Ratas eile.