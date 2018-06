Saaremaa ja Ventspils plaanivad käivitada suvise parvlaevaühenduse

«Ventspilsis toimunud kohtumisega oli soov näidata Saaremaa valla tasandil, et oleme Mõntu–Ventspilsi laevaliini taaskäivitamisest väga huvitatud, seda enam, et Ventspilsi esindajad on ka omapoolsest huvist märku andnud,» ütles Saaremaa vallavanem Madis Kallas.