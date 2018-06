Kaja Kallas: Ratasest sai võimsa manipulaatori tööriist

Paar nädalat tagasi arutati Euroopa Parlamendi Euronesti parlamentaarses assamblees Moldova, Gruusia ja Ukraina valimisreforme. Kohtumisel viibis ka Euroopa Parlamendi Ukraina delegatsiooni aseesimees Kaja Kallas.

«Räägiti sellest, kuidas Plahotniuc on valimisseaduste reformiga põhimõtteliselt oligarhina monopoliseerinud kogu riigi ja see on suur probleem,» ütles Kallas. Diskussioonis toodi välja, et Vladimir Plahotniuc juhib Moldova riiki tagaistmelt, omamata poliitilist positsiooni.

«Plahotniuc on väga hea manipulaator, ta on võtnud endale Ameerika PR abilised ja nende põhiline töö seisneb selles, kuidas saada Ratase-tüüpi riigijuhtidega pildile, et näidata, et meie oleme siin euroopameelsed, meid toetavad Euroopa modernsed ja edumeelsed riigid, nagu Eesti,» kirjeldas Kallas.

«Kui ei kohtunud, siis tundub, et Jüri Ratasest on tahtlikult või tahtmatult saanud tööriist manipulaatori käes. See ei ole kindlasti hea sõnum Moldova demokraatlikele jõududele, kes soovivad riiki reformida.»

Saadiku sõnul vastab tõele, et Euroopa madalama taseme diplomaadid Plahotniuc'iga ka kohtuvad, kuna temalt saab väärtuslikku informatsiooni selle kohta, mis riigis tegelikult toimub, kõrgemal tasemel aga kokkusaamisi välditakse. «Tal ei ole ka ametlikku staatust ehk midagi, mis vastaks peaministri tasemele, kellega peaminister peaks kohtuma,» möönis Kallas.

Kallas leiab, et kui peaministri välisnõuniku sõnul kohtuti kõikide osapooltega, siis oleks tulnud kohtuda ka Moldova euroopameelsema opositsioonierakonna juhi Maia Sanduga. «Maia Sandu on just see inimene, kes tugevalt seisab vastu korruptsioonile, mida Plahotniuc riigis korraldanud on,» rääkis Kallas ja nimetas ka Chișinău äsja valitud edumeelset linnapead Andrei Nastaset.

Välisministeerium kohtumist pooldab Chișinăus asuva Bukaresti saatkonna nõunik Simmu Tiik selgitas peaministri Moldova visiidi tagamaid nii: «Peaministri visiit toimus Moldova peaministri kutsel. Visiidi eesmärk oli tunnustada Moldova ametisolevat valitsust 2016. aastal alustatud reformide eest ning innustada Moldovat Euroopa integratsiooniga jätkama, mis on olnud Eesti pikaaegne huvi. Selle konkreetse visiidi ettevalmistamine ja kohtumiste programmi kokkuleppimine käis sarnaselt kõikidele taolistele visiitidele koostöös kahe riigi välisministeeriumite vahel. Visiidi eesmärgist tulenevalt toimusid kohtumised Moldova poliitilise arengu aspektist kõige olulisemate ametiisikutega: president, peaminister, asepeaminister, kaitseminister, koalitsiooninõukogu esimees. Eesti on Euroopa Liidu idapartnerluse poliitika loomisest alates toetanud partnerite lähenemist ELile. Eesti huvi suhetes Moldovaga on edukas reformide elluviimine ja Moldova püsimine Euroopa Liidu lõimumise kursil. Neil eesmärkidel suhtleme Moldova juhtpoliitikutega, kes omavad riigi ühiskondlikus ja poliitilises elus olulist rolli, ning edastame oma sõnumid. Seetõttu toimus kohtumine ka Vlad Plahotniuc'iga, kes on Moldova valitsuspartei Moldova Demokraatliku Partei esimees ja Moldova valitsuskoalitsiooni nõukogu esimees, kellega on varasemalt kohtunud muu hulgas mitmed Euroopa Liidu liikmesriikide ministrid ja rahvusvaheliste organisatsioonide juhid. Iga kohtumine, mis aitab kaasa Eesti välispoliitiliste prioriteetide saavutamisele, on õigustatud. Välisministeerium koostöös peaministri bürooga on hetkel Moldova visiidi tulemusi kokku võtmas.»

Plahotniuc käis Eestis

Plahotniuc on kunagi väisanud ka Eestit. 2012. aastal käis ta tollase Moldova parlamendi asespiikrina riigikogus, kus kohtus sel ajal asespiikrina töötanud Laine Randjärve, toonase riigikaitsekomisjoni esimehe Mati Raidma, väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni ja Eesti-Moldova parlamendirühma liikme Jevgeni Ossinovskiga.

Ossinovski tollast kohtumist ei mäleta ja tema nõunik suunas vastuseid küsima välisminister Sven Mikserilt. Laine Randjärv meenutas, et tõepoolest, Plahotniuc külastas aastaid tagasi riigikogu, kuid mehe taust tuleb talle tänasel päeval suure üllatusena.

«See oli viisakusvisiit, kus mingeid kokkuleppeid ei sõlmitud. Kuna tema oli toona asespiiker ja mina olin ka asespiiker, siis see kohtumine tõesti aset leidis, aga ühtegi memo või hoiatust ja juttu sellest, et tegemist on oligarhiga, ei olnud,» rääkis ta.

Randjärv tõdes, et kuigi alati tuleb ka ise inimeste taustu kontrollida, siis kuna kohtumisi on palju, tuleb usaldada ametnikke, kes kohtumised korraldavad ja memod eelnevalt põhjalikult läbi arutavad. «Need memod valmistavad ette ametnikud ja asjaosalised, kes on sellega igapäevaselt kursis. See on väga paljuski ametnike ettevalmistuse töö,» lausus ta.