Mikser: me ei saa teistmoodi mõtlevaid inimesi suhtlusest välja lülitada

Mikser kommenteeris niimoodi Eesti ajakirjanduse kriitika kaasa toonud valitsusjuhi Jüri Ratase kohtumist Moldova valitseva Demokraatliku Partei liidri Vladimir Plahotniuciga, keda on nimetatud korrumpeerunud oligarhiks ja meheks, kes on valitsuse ära ostnud ning on Moldovas üks võtmefiguure. Moldova valitsusvälise organisatsiooni CPR, mis võitleb inimõiguste, demokraatia, sõltumatu kohtuvõimu ja läbipaistvuse eest, koordinaator Dumitru Alaiba ütles Postimehele, et Plahotniuc on sisuliselt kaaperdanud kogu Moldova õigussüsteemi, hävitanud opositsiooni ning monopoliseerinud sealse massimeedia.

Mikseri sõnul teadsid välisministeerium ja peaminister, et Plahotniuc on inimene, kelle «mitteformaalne mõju erinevate riigi institutsioonide üle on kaugelt suurem, kui tema ametlik positsioon seda eeldaks».

«Me võime leida idapartnerluse riikides (Aserbaidžaan, Armeenia, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevene – toimetus) väga palju mõjukaid poliitikuid, kes ilmselt siis, kui nad eksisteeriksid Euroopa Liidu piiride sees, ei vastaks arusaamale, milline peaks olema üks puhta renomee ja puhta maniskiga poliitiline otsustaja,» rääkis Mikser neljapäeval saates «Otse Postimehest». «Samas - kas me saame nad siis suhtlusest välja lülitada ja lävida ainult nende inimestega, kes mõtlevad meiega samamoodi ja on jõudnud meiega standardite pulga peal samale tasandile? Ilmselt ei ole see iseäranis mõistlik välispoliitika tegemise viis,» lisas välisminister.

Mikseri sõnul on Eesti väike riik, kes omab välispoliitilisi huvisid ja tegutseb aktiivselt nende saavutamise nimel. «Me tahame näha, et need kuus idapartnerluse gruppi kuuluvat erinevat riiki tuleksid Euroopa Liidule lähemale ja me peame neid aktiivselt hõlmama. Eesti rahvas ja Eesti valitsus ei vali teiste riikide juhte, ei formaalseid ega ka mitteformaalseid,» rääkis Mikser. Välisminister meenutas ka 12. juunil Singapuris toimunud Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi ja Põhja-Korea diktaatori Kim Jong-uni kohtumist.

«Mõned nädalad tagasi üsna vastuolulisel tippkohtumisel surus Ameerika Ühendriikide president kaamerate ees kätt Kim Jong-unil. Kindlasti president Donald Trump ei arva, et Kim Jong-uni taust oleks plekitu. Vastupidi. Aga selleks, et lahendada probleeme ja tuua see riik lähemale rahvusvahelisele kogukonnale ja teha seda veretul viisil, peeti seda kohtumist erakordselt vajalikuks, lausa diplomaatia suureks triumfiks ja läbimurdeks,» sõnas Mikser.