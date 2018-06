Graafik: lauluväljak võõrustab esimest korda paraadi

Tänavune võidupüha paraad on Eesti 100. juubeliaastale kohaselt eriline – esimest korda peetakse see Tallinna lauluväljakul. Viimastel aastatel on võidupüha paraad tuuritanud üle Eesti Võrust Hiiumaani, kuid juubeliaastal jõuti tagasi pealinna.