Jalgpalli MM-ile tulnud nigeerlane taotles Eestis varjupaika

Kui Soomele on esitanud asüülitaotluse juba viis jalgpalli maailmameistrivõistluste ajal Vene viisat asendava FIFA fännidokumendiga reisinud inimest, siis Eestis on varjupaika taodelnud vaid üks 33-aastane Nigeeria Liitvabariigi kodanik, kes saabus 14. Juunil Narva-1 piiripunkti.

«Politsei- ja Piirivalveamet on arvestanud, et Fan ID-ga Venemaale saabunud isikud võivad tulla ka Schengeni piirile ning vahetame infot ka teiste Euroopa Liidu välispiiri riikide ja Vene Föderatsiooniga, et võimalikke juhtumeid ennetada ja tõkestada,» kommenteeris Ida prefektuuri piirivalvebüroo piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse juht Andreas Kliimant.

Politsei- ja Piirivalveameti statistika kohaselt ei ole vaatamata jalgpalli MM-ile piiriületuste arv suurenenud. «Ei saa öelda, et piiriületuste arv seoses jalgpalli MM-iga kasvanud oleks. Ei tohi unustada, et ajavahemikel 29.04-02.05, 09.05, 10.06-12.06 on Vene Föderatsioonis pühad ja oluliselt suureneb Venemaa Föderatsiooni turistide piiriületuste arv. Samuti on alanud puhkuste periood, mis tavapäraselt kasvatab sel ajal piiriületuste arvu,» selgitas Kliimant.