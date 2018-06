Kross: EKRE on pikka aega esindanud lapiku Maa teooria seltskonda

Suur osa vähegi raamatuid lugenud rahvast peab suurt osa EKRE sõnumitest ohutuks just selle tõttu, et nad on nii ilmselt absurdsed. «Aga see ohutusetunne võib olla eksitav ja sellele lolluse laviinile vastamata jätmine vastutustundetu,» leiab Kross.

Eerik-Niiles Kross. FOTO: Pm

Olukorra näitlikustamiseks tõi ta välja psühholoogilise eksperimendi, kus katsegrupile räägiti, et «on tõestatud, et taevas on tegelikult kollane» ning seejärel selgitati, et see jutt on teadlik vale. Mõne aja pärast küsiti, kas katsealused peavad võimalikuks, et taevas on kollane. Enamik vastas, et peab küll.

«Mis juhtub siis, kui katsegrupile jäetakse ütlemata, et taevas ei ole kollane, vaid tegelikult ikkagi sinine? Isegi kui julgelt öelda, et enne sulab Arktikas jää ja Venemaast saab demokraatia, kui Eesti islamiseerub, jääb hulk inimesi, kes arvavad, et mine tea,» toob Kross välja olukorras, kus absurdsetele seisukohtadele jäetakse vastamata, nagu ka mitmetele EKRE seisukohtadele.

«Üha enam hakkab mulle tunduma, et suurim oht meie rahvusriiklusele ei ole mitte ükski välisjõud, vaid meie enda lollus. Meie enda lapiku Maa aktivistid ja ülejäänute passiivsus.»

Kross toob välja, et palju on palju väidetud, justkui oleks kõigil erakondadel võimalik EKREga kokku leppida ja nad valitsusse võtta. Kui EKRE arvab, et Eestil ei peaks Euroopaga «tulevikus ühist teed olema», ei ole nendega valitsusse võimalik minna. Vähemalt mitte Reformierakonnal, leiab parlamendisaadik.

Kross tõi mõned näited EKRE seisukohtadest:

Äsja kirjutas Jaak Madison järjekordse kurja arvamusloo (EPL, 15.06), kus muuhulgas väitis järgmist. Esiteks: «Suurim oht meie rahvusriiklusele on Euroopa Liidu föderaliseerumine» (sõna-sõnalt EKRE pressiteates 18.10.2016 – toim).

Teiseks: «Oleme 21. sajandi vabas Eestis oma raskelt kättevõidetud suveräänsust kaotamas.»

Kolmandaks: Poliitika /surve/, mida Euroopa Liit kasutab Poola ja Ungari suhtes, «ei erine kuidagi Nõukogude Liidu omast».

Neljandaks: «Euroopa Liit on mandunud ähvardavaks ja survestavaks Brüsseli ülemvõimuks. Sellise liiduga Eestil tulevikus ühist teed olla ei saa.»

Martin Helme ütles septembris 2017: «Tuleb otsustada, kas me jääme selle /Euroopa Liidu/ liikmeks või taastame täieliku iseseisvuse. Mina pooldan juba praegu viimast.» (Uued Uudised, 8.09.2017)

«Kui kõike seda tõsiselt võtta, mida need mehed suust välja ajavad, ja seda, jumal anna, ka rakendada, siis võiks tõesti nii minna. Ainult et väljaspool Euroopa Liitu, kinniste piiridega, ilma Euroopa turuta, ilma Euroopa koduta Eesti muidugi iseseisvana sellist saatust ei näeks. Enne jõutaks meid ühendada Pihkva oblastiga,» leiab Kross.