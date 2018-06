Politsei sai ohtralt peavalu põhjustanud kopterist lahti

Politsei- ja piirivalveamet pani mullu novembris alghinnaga 350 000 eurot müüki kopteri Enstrom-480, kiire ostukorral oleks kopteri hind olnud 500 000 eurot, kuid mullu jäi kopter müümata. Ka tänavu kevadel jäi kopter müümata, kuid nüüd õnnetus see maha müüa.

Keskkonnainspektsiooni peadirektori asetäitja Tarvo Roose rääkis toona Postimehele, et lõpuks jõuti kompromissile - käibemaksu tasub küll keskkonnainspektsioon, Enstrom annab aga kopteriga lendavale piirivalve lennusalgale oma ametliku esinduse staatuse. See tähendab, et kopterit ei pea hoolduseks ja remondiks välismaale viima.