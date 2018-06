Majandusmigrantide surve Eesti kõrgkoolidele kasvab

Euroakadeemia, kelle kolmandatest riikidest pärit välistudengid jättis politsei- ja piirivalveamet sügisel kooli ebausaldusväärsuse tõttu elamislubadest ilma, peab uuest õppeaastast kvaliteedinõuete mittetäitmise tõttu kinni panema ka ühe magistriõppe programmi. Järelevalvemenetlust alustas haridusministeerium aga ka ettevõtluskõrgkooli Mainor üle. Politsei teravdatud tähelepanu all on ka Ida-Virumaa kutsehariduskeskus.

PPA kinnitas, et probleeme migrantidega esineb pea kõigis kõrg- ja kutsekoolides, kuid kolm kooli on eriti teravdatud tähelepanu all.