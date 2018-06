Nädalavahetuse kokkuvõte: autoroolist eemaldati 150 joobes juhti

«Kodu on inimese jaoks turvalisem koht ning on lubamatu, kui seal kannatatakse elukaaslase käitumise pärast. Kui on vahetu oht inimesele, siis tuleb helistada 112 ning abi kutsuda. Palun inimestel olla tähelepanelik naabri korterist kostuva suhtes. Kui on kuulda nuttu ja karjumist, siis on suure tõenäosusega tegu lähisuhtevägivallaga. Õnneks juba praegu väga paljud inimesed helistavad sellises olukorras Häirekeskusesse,» rääkis politseinik.