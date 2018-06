«Russofoobide» nimekirjas on Tiit Madisson

Madisson ütles Postimehele, et välisministeerium helistas talle ja teavitas sissesõidukeelub nimekirja kandmisest, kuid mingit dokumenti ta selle kohta näinud ei ole.

Miks Venemaa välisministeerium talle sissesõidukeelu kehtestas, Madisson vaid oletab. «Ma arvan, et ega siin muud ei ole kui vanad asjad. See Lihula samba püstipanek ja meeleavaldus Tõnismäel. Sellest hakkaski see tingel-tangel peale,» rääkis ta.