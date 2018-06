Riigikohus ei võtnud Autorollo tsiviilasjas esitatud kaebusi arutusele

«Õiglus võitis, minu vastu algusest peale alusetult esitatud valekaebused kaotasid. Tänane otsus on juba viies samasisuline, mis kohtud selles vaidluses teinud on,» kommenteeris ringkonnakohtu otsust Keit Pentus-Rosimannus sotsiaalmeedias.

Osaühing Autorollo on aprillis 2008 Eestis registreeritud ettevõte, mille põhitegevusala on kaubavedu maanteel. Ettevõte on pankrotis.