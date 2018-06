Maakohus peab hakkama arutama Tallinna Sadama korruptsioonisüüasja

Kaitsjad tahtsid, et riigikohus tühistaks Tallinna ringkonnakohtu määruse, millega kohustati Harju maakohut kriminaalasja arutusele võtma vaatamata sellele, et maakohus ja kaitsjad hindasid süüdistusakti kõlbmatuks.

Tallinna Sadama eksjuhi Ain Kaljuranna kaitsja vandeadvokaat Paul Keres ütles ERR-ile, et ringkonnakohus astus oma määrusega sisuliselt maakohtu asemele ja viis maakohtu kaalutlusõiguse süüdistusakti nõuetelevastavuse hindamisel nullini.

«Kriminaalmenetluse seadustik ringkonnakohtule sellist pädevust ei anna. Antud juhul on maakohus tagastanud süüdistusakti motiivil, et selles esile toodud süüdistuse sisu ei ole piisav, arusaadav ega võimalda kaitseõiguse teostamist. Niisiis on tegemist olukorraga, kus ühele kohtukoosseisule süüdistusakt arusaadav ei ole ja teisele on,» märkis ta.