Kaja Kallas: kompromissita rändepoliitikas satub ohtu Schengeni viisaruum

Pühapäeval ütlesid Prantsusmaa ja Saksamaa liidrid, et on valmis rändevastastest ELi liikmesmaadest mööda minema ja sõlmima riikidega eraldi kokkuleppeid, et reageerida migrantide tulvale.

Reformierakonna esimees Kaja Kallas toonitas, et rändekriisi lahenduse leidmiseks on vaja kõigil liikmesriikidel koostööd teha ning leida kõigile meelepärane tulem. «Seetõttu on ülioluline, et antaks sel nädalal kohtuvale Euroopa Ülemkogule ruumi kompromissi sõlmimiseks,» lisas ta.

Üle-euroopalise kompromissi leidmine on Kallase puhul oluline ka kõigile liikmesriikidele, sest vastupidisel juhul võib ohtu sattuda inimeste vaba liikumine Schengeni ruumis.

«Euroopa suurriikidel peab olema kannatust otsida ühisosa, mitte otsustada teiste eest, mis on õige,» leidis Vabaerakonna esimees ja riigikogu liige Andres Herkel.

«Juhul, kui osad riigid tahavad hakata esmast sisserännet Euroopa Liitu reguleerima eraldi liikmesriikide kahepoolsete kokkulepetega, siis see oleks ohtlik,» kommenteeris Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder. «ELi üks aluspõhimõte on vaba inimeste liikumine ning praktika on kinnitanud, et ei suudeta immigrantide liikumist piirata ja suunata. Sellised kahepoolsed kokkulepped on enesepettus ja karuteene Euroopa Liidu ühtsusele,» lisas ta. Samas sõnas Seeder, et rändeküsimuses tuleb otsida kõigile liikmesriikidele vastuvõetavat konsensust.

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Jaak Madison nimetas Saksamaa ja Prantsusmaa väidet kahepalgeliseks ning lisas, et see tõestab, et ELi liikmesriigid ei ole kunagi võrdsed olnud. «Kui küsimuseks oleks näiteks mõne liikmesriigi kahepoolsed kokkulepped mõne muu riigiga, kas või näiteks Eesti ja USA vahel, pälviks see ELi tugeva hukkamõistu ja kriitika. See oleks Saksamaa arvates ühtse liidu lõhkumine,» arvas Madison.

Vastakad nägemused

Küsimusele, millise suuna peaks Eesti rändeküsimuses valima, vastas Herkel, et kuna Eesti ei ole sisserände sihtriik, ei pea «me tegema nägu, et osaleme probleemi lahendamisel meetoditega, mis meile ei sobi ja mis ei ole Eesti ühiskonna enamusele vastuvõetavad». Ta lisas, et Eesti saab nende küsimuste lahendamisel kaasa aidata eeskätt Euroopa piirikaitse tugevdamisel ning humanitaarprobleemide lahendamisel seal, kus need probleemid on tekkinud.

Seeder sõnas, et Isamaa ei toeta sunniviisiliste pagulaskvootide kehtestamist ning nende meelest on oluline Euroopa välispiiride kontrolli tugevdamine.

Eestil tuleb Kallase sõnul toetada kõiki lahendusi, mis võimaldavad tegeleda probleemiga kriisikolletes, kriisikollete lähedal ja Euroopa Liidu välispiiril. «Kindlasti on vastutustundetu väita, et Eestit hakatakse Euroopa ülemkogul sundima massiliselt illegaalseid immigrante vastu võtma. Mingit sellist ohtu ei ole,» lisas ta.

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut (KE) ning liikmed Marianne Mikko (SDE) ja Tiit Terik (KE) rõhutasid, et Eesti automaatset ümberpaigutamist ei toeta. «Meie jaoks on tähtis tasakaal ja välispiiride kaitse ning rahvusvahelist kaitset mittevajavate isikute tagasisaatmise toimimine,» ütles Mikko. Terik lisas omalt poolt, et välispiiride kaitse vajab selgelt paremat lahendust. «Seni kuni on inimsmugeldajaid ning lähteriikides valitseb arusaam, et Euroopas on kõik oodatud, jätkub ka neid, kes eluohtliku tee üle vee valivad.»

Samas sooviks Mikko, et ELi liikmesriigid jõuaksid varjupaigasüsteemi reformi osas ühisele liiduülesele lahendusele. «Kui Prantsusmaal ja Saksamaal on lõpuks pakkuda hea kompromissettepanek varjupaigasüsteemi reformimiseks ja selles küsimuses ELis patiseisu murdmiseks, siis tuleks sellega kaasa minna ja seda ühiselt arutada.» Ühise rändepoliitika ajamise olulisust kinnitas ka Vitsut.

Seevastu Madisoni sõnul peab Eesti rändeküsimuses võtma selgelt suveräänsust ja iseotsustusõigust kaitsva positsiooni. «Suunavalikus on olnud meile headeks teenäitajateks Ungari ja Poola,» arvas ta.