Eesti ohvitser asub juhtima Vahemere missiooni meditsiiniteenistust

Missiooni staabiülema otsealluvuses oleva meditsiinidirektori vastutusalaks on kogu operatsiooni meditsiinilise teenistuse planeerimine, juhtimine ja koordineerimine, edastas kaitseväe peastaap. See on esimene kord, kui Eesti kaitseväelane asub rahvusvahelise sõjalise missiooni meditsiinidirektori ametikohale.