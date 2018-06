Näitleja Andrus Vaarik liitus erakonnaga

«Minu jaoks on sotside tõekspidamised – vabadus, hoolivus, haritus – lahutamatuks osaks inimeseks olemisest. Samas näen kasvava murega, et aina enam tõstavad pead jõud, mis apelleerivad inimeselooma kõige madalamatele instinktidele. See pole enam naljakas, vastupidi, see kohutab,» rääkis Vaarik.