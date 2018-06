Yana Toom arupärimises Mogherinile: Euroopa Liit esitab mittekodanike kohta valeväiteid

Toomi tähelepanu pälvis Euroopa Liidus Vene propagandaga võitlemiseks loodud spetsiaalne üksus East StratCom Task Force, mille veebilehel ilmus 14. juunil artikkel «Hirmuteod Balti riikides?».

Anonüümne ekspert kirjutas artiklis, et Vene meedia süüdistas Lätit riigi territooriumil elavate peamiselt vene rahvusest mittekodanike õiguste piiramises. Reaalsuses on aga mittekodanikud võrdselt kaitstud seadusandlusega nii Lätis kui ka elades või liikudes välismaal ning peale riigi kodanike on see ainus grupp, kes omab seaduslikku õigust elada Lätis alaliselt. Veel enamgi, mittekodanikud võivad saada Läti kodanikeks naturalisatsiooni teel.

Toomi sõnul pälvis tema tähelepanu just see vastulause. «Muu hulgas märgitakse seal, et Läti mittekodanikud ei ole kodakondsuseta isikud ja mittekodanikud on võrdselt kaitstud seadusandlusega nii Lätis kui ka elades või liikudes välismaal,» tõi saadik välja.

«See tekst on kopeeritud otse Läti välisministeeriumi veebilehelt, kuid see on sisuliselt vale. Paljud organisatsioonid, sealhulgas ÜRO kinnitavad, et mittekodanikud on kodakondsuseta isikud. Euroopa Inimõiguste Kohus on tunnistanud need inimesed kodakondsuseta isikuteks kaasuses Andrejeva vs Läti. Samas kaasuses leiti, et mittekodanikel pole võrdseid õigusi pensioni saamisel,» seisab Toomi arupärimises.

«Olen väga mures, et Euroopa Liidu üksus kasutab oma võitluses desinformatsiooniga valeväiteid, mis on vastuolus ÜRO, Euroopa Inimõiguste Kohtu, Euroopa Nõukogu ja teadlaskonna arvamusega,» kirjutas Toom.