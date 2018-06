Džentelmennide kokkulepe teeb bussiga reisimise lihtsamaks

Kohtumisel tehti ettepanek, et ekspressliinidel võiks olla marsruudil kuni kolm nõudepeatust, kus buss peatub, kui on pilet ette ära ostetud.

Williamsoni sõnul olid vedajad nõus selliseid peatusi lisama tingimusel, et pilet ostetakse eelmüügist vähemalt 24 tundi varem ära.

«Ühistranspordiseadust hakataks muutma alles sügisel, kuhu ka antud võimalussisse kirjutatakse , aga praegu on see nö džentelmenide kokkulepe,» ütles Williamson. Ta lisas, et selliseid lisapeatusi on vedajad juba viiel-kuuel juhul ka lisanud. «Kui on reisijaid, siis firma korjavad nad alati üles, aga eestlane armastab autot,» tõdeb Williamson.

Kõik vedajad ja Elron näevad sellenimel vaeva, et uusi ühistranspordikasutajaid juurde saada. Seni on olnud korduvalt juhuseid, kus inimeste soovidele vastu tulles on peatusi lisatud, kuid keda pole, on sõitjad.

«Mõni ei kasuta bussi, aga ta tahab teadmist, et see sealt sõidab,» sõnas ametnik. Nii näiteks on mõttetuteks osutunud peatused nii Mäos kui ka Haljalas, kuigi need on sinna lisatud just reisijate soovil.

Bussifirmad on vedajatele vastu tulnud liinidel 410 Tallinn-Paide-Türi-Viljandi, nr 895 Tallinn-Viljandi, nr 896 Viljandi-Türi-Paide-Tallinn, M.K.Reis-X OÜ liin nr 283 Rakvere-Jõgeva-Tartu, MK Autobuss AS liinid nr 887 Tallinn – Pärnu, nr 884 Tallinn – Tartu – Põlva – Võru.

«Kui mina oleksin tulnud Lux Expressi kõrvale, siis oleksin mõelnud, millist kosmost ma suudan Eesti reisijatele pakkuda, sest globaalse bussiteenuse mõistes on LuxExpresss taevas. Aga nad tulid selliste bussidega, millega mina sõitsin 15 aastat tagasi,» ütles Mootor Grupi omanik Hugo Osula.