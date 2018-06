Eesti ja Suurbritannia kaitseministrid kohtusid Londonis

Kaitseministrid nõustusid, et Brüsseli tippkohtumisel on oluline transatlantilise ühtsuse ülekinnitamine ning liitlaste pühendumus saavutada kaks protsenti kaitsekulutustele, mis tervikuna suurendab Alliansi suutlikkust tänaste julgeolekuohtudega tegeleda.

«Eesti ja Suurbritannia seisukohad on sarnased, et Alliansi heidutus- ja kaitsevõime usutavus sõltub vägede valmidusest ja nende kiirusest,» ütles kaitseminister Luik peale kohtumist. «Oluline on NATO operatsioonide juhtimisvõime ja vägede valmiduse parandamine ning kinnistamine läbi õppuste,» lisas Luik.