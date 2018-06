Ruhnu saar jääb kolmeks päevaks ülejäänud Eestist eraldatuks

Simson rääkis neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et kõige kiirem lahendus Runö peamasina remondi ajaks on uue peamasina ostmine – nii saab parvlaev kiiremini liinile naasta ning kui vana peamasin saab remonditud, jääb see varuks tuleviku tarbeks, kui õnnetu olukord peaks korduma.

«Me teeme kõik, et see olukord kestaks nii vähe kui võimalik,» kommenteeris ta seda, et praegu ei saa kõva tuule tõttu liinil sõita ka varulaev Amalia.

Kihnu Veeteede ASi juhatuse esimees Andres Laasmaa selgitas Postimehele, et selliste ilmastikutingimustega ei oleks laevaühendust olnud ka Runöga. «Kuna saarerahvas ikkagi teatas, et võib esineda oht, et saarel võib olla toiduainete nappus, siis selle ärahoidmiseks juba täna maanteeamet on tellinud ja me oleme korraldanud, et Ruhnu sõidab täna Roomassaarest puksiir Panda, mis viib saarele piisavalt toiduaineid,» rääkis ta ja lisas, et probleeme tekkida ei tohiks, kuna saar on varustatud.