President Kaljulaid saatis teele esimese Malisse suunduva jalaväerühma

«Teie töö on alati seotud Eesti vabaduse säilitamise ja julgeoleku kindlustamisega, kaitstes oma maad ja rahvast kodupinnast kaugel,» ütles president Kersti Kaljulaid täna sõjamuuseumisse kogunenud ligi viiekümnele kaitseväelasele, kes peatselt suunduvad välismissioonile Malisse.

«Eesti jaoks ei ole Aafrika ja Lähis-Ida mured mingid meid mittepuudutavad, eraldiseisvad «lõunaohud», vaid vastupidi. Ka meie siin Eestis oleme eluliselt huvitatud sellest, et Saheli piirkond ei langeks kaosesse ja et terrorism juuritaks välja seal kohapeal, mitte ei jõuaks meie kodudeni,» lisas Kaljulaid.

President Kaljulaidi hinnangul on sellel missioonil on Eesti jaoks oluline tähendus: «Meie julgeolekut kindlustab mitte ainult Eesti iseseisva kaitsevõime arendamine – see, mida ka teie siin Eestis igapäevaselt teete – vaid ka võimalikult tugevad sidemed meie strateegiliste partneritega ning nähtavus NATOs, ÜROs ja teistes organisatsioonides.»