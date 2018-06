Ratas ülemkogul: EL peab võtma suurema vastutuse oma julgeoleku eest

«Euroopa Liit on teinud kaitsevaldkonnas uute algatustega suuri edusamme. Peame jätkama samas tempos ja tegema tihedat koostööd NATOga. See on ainus viis, kuidas Euroopa suudab oma kodanike julgeolekut ja kaitset tagada,» sõnas peaminister Jüri Ratas. Ta lisas, et ELi sõjalise mobiilsuse tegevuskava rakendamine peab toimuma tihedas koostöös NATOga.