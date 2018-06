Ratas: pagulaste vastuvõtmine peab jääma vabatahtlikuks

«Meil on vaja paremat koostööd riikidega väljaspool Euroopa Liitu ning peame tõhusamalt toime tulema nende inimeste tagasisaatmisega, kellel ei ole õigust ELis kaitset saada. Peame ka toetama liikmesriike, kes on kõige suurema rändesurve all,» ütles Ratas.

ELi juhid kõnelesid veel regionaalsete rändepunktide loomise ideest. «See idee väärib edasiarendamist. Selliste keskuste loomisel on mitmeid õiguslikke ning praktilisi küsimusi, millele tuleb vastused leida koostöös rahvusvaheliste organisatsioonidega. Ümberpaigutamine ja ümberasustamine selles raames jääb vabatahtlikuks,» ütles Ratas.

Peaministri sõnul on oluline leida ka võimalusi riike väljaspool ELi koostööle motiveerimiseks. «Vajame stabiilset, aga siiski paindlikku rahastamismudelit rändega tegelemiseks. Eesti on valmis täiendavalt panustama Aafrika Usaldusrahastusse 150 000 euroga,» sõnas Ratas. Praeguseks on Eesti toetanud Aafrika Usaldusrahastut 1,45 miljoni euroga.