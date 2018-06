Haigekassa neljandaks juhatuse liikmeks sai Karl H. Peterson

Peterson on Eestis ja Baltikumis arendanud IT valdkonda üle 21 aasta, juhtides AS Danske Bankis arendusi, infoturvet ning innovatsiooniprojekte, teatas haigekassa.

«Viimastel aastatel on aina rohkem erasektorist siirdumas tippjuhte ning eksperte avaliku ning avalik-õigusliku sektori organisatsioonidesse. See näitab, et riik on atraktiivne tööandja ning silmapaistvate saavutustega inimesed soovivad meie ühiskonda panustada ning olulisi valdkondasid edasi arendada,» ütles haigekassa juhatuse esimees Rain Laane.

«Tervishoius ja tervisekindlustuses on täna äärmiselt suured väljakutsed, mille lahendamiseks on vaja leida tööturult kõige paremad inimesed,» lisas Laane.

Uus juhatuse liige vastutab digiteenuste arendamise eest ning tema meeskonda kuuluvad teabehalduse, infrastruktuuri, süsteemiarenduse, innovatsiooni ning analüütika eksperdid. Uue juhi ülesandeks on muuhulgas koostöös tervise ja heaolu infosüsteemide keskusega (TEHIK) käivitada järgmisel aastal digiregistratuur, mis aitab lühendada ravijärjekordasid ning inimestel pääseda kiiremini ja lihtsamalt eriarsti vastuvõtule.

Samuti töötatakse lähiajal välja uued digitaalsed tööriistad arstidele, et inimeste ravi-ja geeniandmeid kasutades ennetada haiguseid ning määrata täpsem ravi. Lisaks valmivad lähiaastatel e-ravimileht, e-kiirabi ja uued kasutajasõbralikumad lahendused haiglatele ning kliinikutele.

Karl H. Petersonil oli juhtiv roll AS Danske Banki suurimas arenduses Baltikumis, kus kõigi kolme riigi esinduse IT süsteemid ühtlustati paremate digiteenuste pakkumiseks, andmevahetuse parandamiseks ja e-panganduse arendamiseks. Samuti on tal pikaaegne kogemus projektide juhtimisel, kus suuri andmekogusid kasutatakse innovaatiliste lahenduste loomiseks.