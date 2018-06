19. juunil lahkus kodust 14-aastane Jaanika ning tema asukoht on senini teadmata. «Oleme suhelnud tüdruku lähedastega ning kontrollinud võimalikke aadresse, kus tüdruk viibida võib, kuid siiani tulemuseta. Küll aga on ta sotsiaalmeedias aktiivne, kuid see pole seni meil teda leida aidanud,» lausus Ida-Harju jaoskonna piirkonnapolitseinik Kersti Kald.