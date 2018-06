Ei mingit kahtlust enam – marihuaana tuleb! Eestisse ehk siiski tasa ja targu

Kõigepealt kaks ääremärkust. Nii nagu Põhja-Ameerikas toimuvates aruteludes, kasutan ka mina siinkohal vaheldumisi sõnu kanep ja marihuaana. Nende arvates, kes Eestis kanepi seadustamist pooldavad, on see ajakirjaniku katse lugejatele puru silma loopida. Termin „marihuaana“ võeti nende sõnul Ameerikas eelmisel sajandil „kanepi“ (cannabis) kõrval kasutusele selleks, et rahvas selle loodustaime vastu vaenu tekitada. Botaanik Urmas Laansoo sõnul tuleb aruteludes kanepi üle esmalt eristada selle taime liike – kanep, mis meil kasvab, on psühhotroopsete, mõnu tekitavate molekulideta, teine lugu on aga india kanepiga, mis vajab soojemat kasvukeskkonda ja mille üheks saaduseks ongi psühhotroopsete omadustega marihuaana. Kuna edasi tuleb juttu just narkootilise toimega kanepist, pean õigeks sellest kui uimastavast ainest kirjutades ka nimede kannabis ja marihuaana tarvitamist. Ja teine ääremärkus: kirjeldan siin loos oma ajakirjanduslikke vaatlusretki San Franciscos ja Las Vegases, mitte aga osaluskatseid. Ajakirjanikuna jälgin vaid trende, neisse ise sukeldumata.