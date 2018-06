Video ja galerii: Tallinnas põleb prügikütuse tootmise hoone

Põhja Päästekeskuse pressiesindaja sõnul on tegemist suure põlenguga ning päästjad on Tallinnas Suur Sõjamäe tänaval asuva Ragn-Sellsi tootmishoone poole teel. «Suitsu tuleb palju ja häireaste on number 3, kokku on neli astet, seega on üsna suur tulekahju,» ütles ta.