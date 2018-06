Ratas: Ülemkogu rändelepe on kooskõlas Eesti seisukohtadega

«Eesti on oma rändepoliiitikas on olnud väga selgelt seisukohal, et ümberpaigutamine peab olema vabatahtlik. Mul on heameel, et täna öösel vastuvõetud Ülemkogu lõppjäreldused sisaldavad selgelt Eesti seisukohta vabatahtlikkuse küsimuses,» ütles Ratas BNS-ile, lisades, et Eesti on valmis panustama Euroopa välispiiride tugevdamisse, mida näeb ette ka Euroopa Liidu 2021-2027. aastate finantsraamistik.