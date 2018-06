Lähipäevadel muutub ilm tasapisi soojemaks

Esmaspäeva öösel pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestist algav vihmasadu levib edasi loode poole. Puhub põhja- ja kirdetuul 7 kuni 12, saartel ja rannikul puhanguti 17 kuni 20 meetrit sekundis. Sooja on 8 kuni 13 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma.

Teisipäeval öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, hommikuks ida pool sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt kirde- ja idatuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 8 kuni 13 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikeseoht. Puhub põhjakaaretuul 2-8 meetrit sekundis. Sooja on 15 kuni 21 kraadi.