Prokuratuur taotleb Taavi Sõnajala vahistamist

26-aastane mees sai sai tabamuse käsivarde ning ta toimetati haiglasse. Kannatanu vigastused ei olnud tõsised ning praeguseks ajaks on kannatanu haiglast koju saanud. Samuti on ta andnud politseile sündmuse kohta omad ütlused. Üle on kuulatud ka sündmust pealt näinud tunnistajad.