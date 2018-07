Justiitsministri sõnul saab riiki lihtsamaks teha vaid riigikogu

«Ma olen ette valmistanud uue riigi õigusloome arengusuundade poliitika aastani 2030, mille ma sügisese istungijärgu alguses esitan parlamendile. Selle peamine mõte on, et parlamendi reeglite loomise võime tõkestab ülemääraste reeglite loomise,» ütles Reinsalu saates «Otse Postimehest».

Minister tõi näiteks muinsuskaitseseaduse, mis on tema sõnul ülereguleeritud.

«Väga vahva seadus, aga tohutult ülereguleeritud. Ma väga tervitan, et meil on vanad kirikud ja kloostrid püsti. Aga küsimus on selles, et kui me eraomanikule paneme tohutu tõendamise kohustuse ja ta peab paberitega ringi jooksma, siis see ei ole mõistlik,» rääkis Reinsalu. «Teeme tagurpidi – teeme nii, et kui inimene tahab muinsuskaitsealust hoonet remontida, siis ta annab sellest muinsuskaitsele teada ja kui siis muinsuskaitsel on probleeme, siis nad ise võtavad ühendust. Mitte nii, et ma pean lube taotlema selleks, et oma majas midagi muuta,» lisas ta.

Justiitsministri sõnul on ülereguleerimise põhjuseks liigne süvenemine probleemi, mitte selle lahendamise meetodisse. «Meil on palju seadusi ja veel rohkem reegleid, millega ma ei taha öelda, et kõik seadused on halvad ja kellel on tugevam rusikas, see võidab,» ütles Reinsalu. Tema sõnul on ka paljud näiliselt ülereguleeritud seadused loodud põhiõiguste kaitseks. «Näiteks moodne andmekaitsekeskkond, mille kümned ja kümned leheküljed on mõeldud eelkõige inimeste privaatsuse kaitsmiseks,» lisas minister.

Reinsalu kinnitas, et ta ei poolda ajakirjanduse seaduslikku reguleerimist, kuna see on tänapäeval väga keeruline ja võib riivata sõnavabadust. «Ajakirjanduse reguleerimisel on olnud Euroopas kaks suunda ja Eesti on valinud klassikalise liberaalse suuna, osades riikides on püütud tõmmata õiguslikku piiri selle vahel, mis on ajakirjandus ja mis mitte,» rääkis minister. «See on pagana udune ja hägune teema tõmmata jooni selle ja ei tea veel mille vahel. Isegi kui näiliselt ilusate ja õilsate kaalutlustega antakse sellele pühale ja kaitstud ajakirjandusele mingisuguseid eeliseid, võib see viia kahtlase asjani ja ametliku ajakirjanduse väljavalimisel ka mingit tüüpi sõnavabaduse ahistamiseni,» ütles Reinsalu.

Ministri sõnul ei tohiks inimesed samas suhtud õigusesse ja seadustesse «lillelastena».

«Kui on ühe mehe õigus vastu teise mehe õigust, siis on oht, et sa võid pügada saada. On elementaarsed asjad, mis kodust kaasa tulevad. Näiteks see, et ei tohi nõrgemaid peksta, piinata ja alandada ja hümni kuulamise reegleid ei pea ka seadustama, need tulevad üldise inimkultuuriga kaasa,» rääkis Reinsalu. «Siin ei ole küsimus normi teadmises või mitteteadmises. Inimestel on oluline teada oma praktilisi õigusi, et mitte saada pügada. Üldine loogika on see, et inimesed oleksid oma eraelu ümbritsevas sfääris seadusteadlikud, et neile ei tehtaks liiga ja nad ei loobuks oma õigustest,» märkis justiitsminister.