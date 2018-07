Kärt Anveltist saab «Radari» uus peatoimetaja

«Ma kiidan Marii Karelli tehtud töö eest väga. Ta on professionaal, kellelt on palju õppida,» kiitis Anvelt saate senist peatoimetajat.

Anvelti sõnul on jätkab tema kõrval saate senine meeskond. «Kindlasti ei jää lahkunud inimeste ametikohad täitmata, aga kuna ma ei ole veel tööd uues kohas alustanud, on sellest kõigest veel vara rääkida,» ütles Anvelt.

«Sellest, kas ja mis «Radaris» muutub, on vara rääkida. Enne tuleb otsad kokku sõlmida minu praeguses töökohas Eesti Päevalehes,» lisas ta.

«Mul on Kärdi tuleku üle väga hea meel, sest «Radar» saab endale juhi, kes on väga kõva ajakirjanik, kellel on metsik allikatering ja kes ka tunneb teletööd. Juba koos Kärdiga jätkame veel Radari meeskonna lõplikku kokku panemist,» ütles Eesti Meedia uuriva ajakirjanduse juht Holger Roonemaa.