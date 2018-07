Uus andmekaitseseadus ajas inimesed tagajalgadele

«Eesmärk ei ole, et me lajatame igale poole trahvidega,» ütles Peep, selgitades, et pigem on sihiks eri sektoreid abistada ja nendega koostööd teha. Peebu sõnul on seni AI trahve kohaldanud ametnikele, meedikutele ja politseinikele, kes väärkasutavad oma ametialast juurdepääsu õigust. Peep lisas, et kõrgeim trahv on paarisaja euro piiresse jäänud.