Galerii: Purtse jõe valgala puhastamise esimene etapp maksab 21 miljonit eurot

Keskkonnaminister Siim Kiisleri sõnul pole kunagi varem Eestis vooluveekogudest nii suurt hulka reostust eemaldatud. «Mul on hea meel, et saame projektiga edasi liikuda, sest Purtse jõe ja selle valgala puhastamiseks kavandatavad tööd on Eesti mõistes ainulaadsed ja pakuvad kindlasti väljakutset,» selgitas Kiisler ning lisas, et tööde planeerimine on juba alanud.