Vee- ja tuleõnnetustesse jättis poole aastaga elu 34 inimest

Tänavu on kuue kuuga tulekahjudes hukkunud 18 inimest, neist juunis üks. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on seda üks inimene rohkem.

Veeõnnetustest hukkus aasta esimese kuue kuuga 16 inimest, neist üks juunis. Kahjuks on tänavu uppunud ka kaks last. Üheksa inimest uppus veekogu kasutades — neist kolm olid ilma paadita kalastanud kalamehed. Lisaks on tänavu uppunud ka üks supleja.