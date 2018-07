Presidendi vastuvõtt Kadrioru roosiaias: tutvu selleaastaste parimate lõpetajatega

President Kersti Kaljulaid võttis täna Kadrioru pargi Roosiaias vastu kuldmedali või kiituskirjaga üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste lõpetajad. Vastuvõtul osalesid ka haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning kantsler Tea Varrak.





Glen (20) lõpetas kiituskirjaga Rakvere Ametikooli. FOTO: Postimees /

«Ega see vihm väga ei muuda midagi,» ei lasknud Glen end piduliku päeva puhul ilmast häirida. Noormees õppis Rakvere Ametikoolis IT-süsteemide nooremspetsialistiks, sest talle olnud väiksest peale elektroonikavidinad meeldinud ning põhikoolis huvi laienes. Noormehe sõnul ei olnud ta põhikooliajal igas aines hea, kuid ametikooli astudes mõtles ta eesmärgid uuesti läbi ning see tagaski tema edu.





Triinu (19) ja Merili (18) on Miina Härma Gümnaasiumi kuldmedalistid. FOTO: Postimees /

Triinu sõnul on tal tänasel sündmusel viibimise üle uhke meel. Neiu rääkis, et hakkas medali poole pingutama siis, kui sai aru, et tal on selleks šanss. Triinu tahab jätkata Tartu Ülikoolis füsioteraapia erialal, kuna teda huvitab, kuidas inimkeha toimib. Lisaks sellele on füsioteraapia Triinu sõnul hea viis ühendada tema sportlikke hobisid. Triinu hinnangul tänapäeva noored pigem medalite poole ei pürgi, kui need just eesmärkide täitmise teele ei jää.



Merili on juba kirjas Tartu Ülikooli ettevõttemajanduse erialal. Neiu ütles, et õpingutes pingutamine tasub ära just teadmiste, mitte medali nimel. Neiu sõnul võttis ta keskkoolist kaasa pigem elutõdesid, mitte kindlate valdkondade teadmisi. Merili sõnul ei peaks mitte medal, vaid õpingu käigus omandatu olema noorte eesmärk pingutamiseks.





Egle (34) lõpetas kuldmedaliga Paide Täiskasvanute Keskkooli. FOTO: Postimees /

«Väga äge on siin olla, nende inimestega kohtuda,» ütles Egle, lisades et temaga kaasas viibinud naistega kohtus ta alles täna. Egle on kuldmedalist, kelle õpingute ajavahe enne keskkooli astumist oli ligi viisteist aastat. «Vene keelt hakkasin tähestikust õppima ja see tuli suhteliselt raskelt,» meenutas naine oma õpinguid. Egle sõnul pole tulevik veel kindel, kuid võib-olla sooviks ta töötada lastega.





Mai-Liis (19) lõpetas kuldmedaliga Põltsamaa Ühisgümnaasiumi. FOTO: Postimees /

Mai-Liis läbis gümnaasiumi aga kolme aasta asemel kahega. Neiu läks peale 9. klassi vahetusaastale ning otsustas peale seda minna Hugo Treffneri Gümnaasiumisse. Kui ta aga esimese aasta lõpuks mõistis, et Hugo Treffneri Gümnaasium pole tema jaoks, naases ta Põltsamaa Ühisgümnaasiumisse ning pingutas selle nimel, et oma endise klassiga lõpetada. Edasi soovib Mai-Liis õppima minna kas Sisekaitseakadeemiasse maksu ja tollinduse erialale või Tallinna Tehnikaülikooli ärinduse erialale. «Sisekaitseakadeemia on hästi praktiline kool, ei ole ainult tuimad loengud,» selgitas Mai-Liis oma valikut.





Martin (21) lõpetas kiituskirjaga Järvamaa Kutsehariduskeskuse. FOTO: Postimees /