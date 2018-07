Eesti tõusis inimkaubanduse vastu võitlemise raportis rekordtasemele

Raporti eesmärk on luua riikide vahel partnerlust võitlemaks ühiselt inimkaubanduse vastu ning motiveerida riike aktiivsemalt tegelema inimkaubanduse vastu. Kokku on raportis kolm taset – esimesel tasemel on riigid, kelle tegevus vastab miinimumstandardile, et inimkaubandust vähendada. Teisel tasemel ehk Tier 2 on riigid, kes küll veel miinimumstandardile ei vasta, ent teevad selleks silmnähtavaid edusamme ja kolmandal tasemel ehk Tier 3 on riigid, kes miinimumstandardile ei vasta ega astu ka ise selgeid samme olukorra parandamiseks.

Viimased kuus aastat on Eesti kuulunud Tier 2 rühma, ütles justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõunik Anu Leps. «Eesti tõusu põhjuseks on ilmselt see, et 2017. aastal muudeti mitut olulist seadust. Alates 2017. aasta juulist on võimalik karistada inimesi, kes inimkaubanduse ohvritelt seksi ostavad ja möödunud aasta jaanuarist on võimalik anda riigi poolt ohvriabi kaudu teenuseid ilma kriminaalmenetluseta kuni 60 päevaks inimestele, kelle suhtes on kahtlus, et ta võib olla inimkaubanduse ohver,» rääkis ta.