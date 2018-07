CNNi julgeolekuanalüütik: Vanessa Beeley on hullunud ekstsentrik

Michael Weiss on CNNi rahvusvaheliste asjade uuriv reporter. Ta on töötanud ka The Daily Beasti vanemtoimetajana ning Foreign Policy kolumnistina. Ühtlasi on ta kaasautoriks New York Timesi menuraamatule «Islamiriik: terrori armees» («ISIS: Inside the Army of Terror»). Koostöös Peter Pomerantseviga on ta kirjutanud ka raamatu "Ebareaalsuse oht: kuidas Venemaa muudab teabe, kultuuri ja raha relvaks" («The Menace of Unreality: How Russia Weaponizes Information, Culture and Money»).