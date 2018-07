Postimehe Eesti uudiste juhina alustab tööd Kristjan Jõevere

Jõevere vastutusalas on uudiste kajastamine nii veebis kui paberlehes. «Jõevere ülesanne on tagada, et Postimees oleks alati lugejate esimene eelistus uudistekanalina ja et uudiste osakonna koostöö teiste Eesti Meedia uudismeedia toimetustega oleks sujuv ja tulemuslik,» sõnas Eesti Meedia uudismeedia juht ja Postimehe vastutav väljaandja Merili Nikkolo.