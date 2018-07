Lähipäevil on tulemas nii vihma kui ka päikesepaistet

Homseks nihkub madalrõhuala kese meile taas lähemale. Öösel sajab kohati, päeval laialdaselt hoovihma. Puhub nõrk läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 8 kuni 14, päeval 17 kuni 20, sajupilvede all 14 kuni 15 kraadi.

Reede öösel pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab vihma, võib olla äikest. Puhub lääne ja loodetuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 10 kuni 14 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võimalik on äike. Puhub valdavalt loodetuul 3 kuni 9, põhjarannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 15 kuni 20 kraadi.

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt loodetuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 10 kuni 15 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning võimalik on äike. Puhub loodetuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 17 kuni 22 kraadi.