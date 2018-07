«Aidake! Nad saadetakse Eestist välja»: Schengeni viisaga Armeenia kodanikele jäi Eesti piir suletuks

Susanna sõnul küsitleti teda ja õde eraldi: «Küsiti, mis plaanid meil Eestis on. Selgitasin, et tulime sugulaste juurde. Edasi tahame uurida võimalusi ning sõita nendesse riikidesse, mis asuvad lähedal. Kuid nemad teatasid, et avastasid meie kohvritest piletid Pariisi ja tahavad teada, miks me midagi ei öelnud kavatsusest sõita Prantsusmaale. Meie selgitasime, et Pariisi-sõit on planeeritud 16. juulile, aga meie rääkisime lähima aja plaanidest Eestis.»

Susanna on veendunud, et mingit põhjust teda ja õde Eestisse mitte lasta piirivalvuritel polnud: «Oleme siin käinud palju kordi. Neil on kogu informatsioon meie kohta, kuid millegipärast just nüüd nad ei usu meid ega lase neutraaltsoonist kaugemale. Enamgi veel, me isegi ei tea, millal ja kuhu meid edasi saadetakse. Öeldi, et oodake ja me ootamegi juba mitu tundi.»