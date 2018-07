Putini kriitik Bill Browder: Eesti ei teinud rahapesu uurimiseks midagi

Eesti pangandust ja eelkõige Danske Banki Eesti filiaali läbinud rahapesuskandaal paisub. Esmalt oli teada, et Eesti kaudu pesti 1,8 miljardit eurot Moldovast tulnud musta raha. Seejärel selgus, et üle 2,1 miljardi euro tuli Aserbaidžaanist. Mais kinnitas keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo, et Eesti finantssüsteemi läbis 13 miljardit eurot musta raha.