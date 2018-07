Kavalad suslikud krapsaka neiu kallal

Sellistel puhkudel on kindlad protseduurid, mida järgida, et mees merest eluga välja tuua. Ainus häda, et tuult oli tsipake liiga palju, kümme meetrit sekundis. See ei lubanud 35 jala (veidi üle kümne meetri) pikkust Minni jahti piisavalt aeglustada ega korralikult positsioneerida, et vette kukkunut purjede all kätte saada ja välja tõmmata. Meeskond proovis, aga see ei õnnestunud.