Homme jääme Venemaa lääneosas pöörleva madalrõhuala lääneserva. Öösel sajab hoovihma, kuid päeval areneb mandril laialdaselt rünksajupilvi. Õhutemperatuur on öösel 11-15 kraadi.

Päeval on oodata vahelduva pilvisusega ilma. Mitmel pool sajab hoovihma ja mandril on äikest. Puhub loodetuul 5-11, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 19-24, rannikul kohati 17 kraadi.