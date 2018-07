Maanteeamet lubab talvel parandada kaks korda põhiteede hoolduskiirust

Suurima muudatusena tahab maanteeamet vähendada libeduse tõrjeks ette nähtud aega põhimaanteedel seniselt neljalt tunnilt kahele tunnile, ütles ameti juht Priit Sauk Postimehele. Põhimaanteed on teed, mille liiklussagedus on üle 3000 auto ööpäevas.

«Lähiaastate jooksul soovime kaotada maanteedel öiste ja päevaste seisundinõuete erinevused, mille tulemusena hakkavad ööpäevaringselt kehtima rangemad päevased seisundinõuded,» sõnas Sauk. «Peale selle on kavas vähendada kõige leebema seisunditasemega riigiteede kilometraaži ligikaudu 1800 kilomeetri võrra.»

Sauk ütles, et selle aasta liiklusõnnetuste kasvu trend võrreldes eelmise aastaga on olnud jätkuv ka pärast talviste teeolude lõppemist ning õnnetuste põhjusteks on endiselt joobes juhid, liigne sõidukiirus, turvavarustuse eiramine ning kõrvalised tegevused autoroolis.